Steinkimmen Ungeduld war möglicherweise der Auslöser für einen Auffahrunfall, bei dem am Mittwochabend auf der Bergedorfer Straße in Steinkimmen zwei Autofahrerinnen leicht verletzt wurden. Aus einer Reihe von drei oder vier Fahrzeugen – die genaue Zahl ist laut Polizei unklar – war die Fahrerin des hintersten Pkw zum Überholen ausgeschert und dann mit dem vordersten Auto, dessen Fahrerin links abbiegen wollte, zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr in Höhe der Einmündungen Am Sender und Heinrich-Schwarz-Weg. In diesen wollte eine 26-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee mit ihrem Pkw abbiegen. Die nachfolgenden Fahrzeuge – angeblich waren es zwei – bremsten ab, aber eine 35-jährige Frau aus Großenkneten überholte sie von hinten und prallte gegen den Wagen der Ganderkeseerin. Beide Unfallbeteiligten zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 15 000 Euro.

Ein nachfolgender Autofahrer blieb an der Unfallstelle stehen und schilderte der Polizei seine Beobachtungen. Ob sich noch ein weiteres Fahrzeug zwischen den beiden Unfallbeteiligten befand, ist nicht ganz klar. Falls ja, so bittet die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin, sich unter Telefon 04431/9410 zu melden.