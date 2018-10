Steinkimmen Schwere Verletzungen erlitt eine 34-Jährige aus Hude am Montag bei einem Verkehrsunfall in Steinkimmen. Sie war nach Angaben der Polizei gegen 8.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Kimmer Landstraße in Richtung Hatten unterwegs. Dabei kam sie mit dem Pkw nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor beim Gegenlenken die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Der Wagen schleuderte über die Straße und kam letztendlich nach links von der Fahrbahn ab. Die Schäden an dem Pkw schätzt die Polizei auf 7000 Euro.