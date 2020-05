Verkehrsunfall In Ganderkesee: Frau übersieht Motorradgruppe – 54-Jähriger schwer verletzt

Steinkimmen Da war kein Ausweichen mehr möglich: Eine 56-jährige Wohnmobilfahrerin aus Halle, die am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Einmündung „Am Leeschen“ von einem Parkplatz auf die Kimmer Landstraße in Steinkimmen abbog, hat eine vierköpfige Gruppe von Motorradfahrern übersehen. Die Motorradfahrer waren in Richtung Kirchhatten unterwegs.

Einer der Fahrer, ein 54-Jähriger aus Weyhe, kollidierte trotz Vollbremsung mit dem Wohnmobil und musste schwer verletzt in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von jeweils rund 10.000 Euro.

