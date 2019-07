Steinloge /Ahlhorn /Großenkneten Um Haaresbreite hätte sich ein Flächenbrand an der G 213 bei Schnitgers Höhe in Steinloge am Donnerstagnachmittag zu einem Waldbrand ausgedehnt. „Das war in letzter Sekunde gewesen“, sagte Ahlhorns Ortsbrandmeister Carsten Rönnau über den erfolgreichen und wichtigen Einsatz des Großlöschfahrzeugs der Ahlhorner Feuerwehr. Mit dessen Löschmittel konnte das Übergreifen des Feuers auf den Wald gerade noch rechtzeitig verhindert werden. Das hätte ansonsten fatale Folgen haben können angesichts der großen Waldbrandgefahr nach der Trockenheit und der großen Hitze.

Gegen 16 Uhr hatte nach ersten Polizeiangaben ein Defekt an einer Strohballenpressen das Feuer ausgelöst. Dem Landwirt gelang es zwar noch, die Maschine vom Feld zu fahren, doch sowohl Stroh als auch Getreide fingen dabei Feuer. „Rund fünf Hektar haben gebrannt“, berichtete Rönnau. Neben der Ahlhorner Feuerwehr mit 25 Kräften und sechs Fahrzeugen waren auch die Großenkneter Kameraden mit 20 Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Mit den Wasserwerfern gingen sie gegen den Brand vor. Der Landwirt unterstützte sie bei den Löscharbeiten. Durch Umschichten wurden die Glutnester bekämpft. Die Feuerwehrkameraden griffen zudem zur Forke, um brennendes Stroh umzuschichten. Rund zwei Stunden dauerten die Löscharbeiten, so Rönnau, Dann war der Einsatz bei großer Hitze beendet.