Landgericht: Haftstrafen für Brandanschläge

Steinloge /Großenkneten /Oldenburg Im Prozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen die beiden 37 und 22 Jahre alten Männer aus Cloppenburg, denen zahlreiche Brandanschläge auf Streifenwagen, Dienstfahrzeuge des Landkreises Cloppenburg und auf Blitzer-Anlagen vorgeworfen werden, ist der 37-jährige Hauptangeklagte am Montag zu drei Jahren und elf Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der 22-jährige Angeklagte soll für zwei Jahre und drei Monate hinter Gitter. Er hatte nach Überzeugung des Gerichtes meistens nur Beihilfe zu den Taten geleistet.

Motiv für die Taten soll Rache für Bußgeldbescheide nach Verkehrsverstößen gewesen sein. Und so brannten in Cloppenburg und Emstek die Streifenwagen und Dienstfahrzeuge, wurden Blitzer-Anlagen in Cappeln, Essen und Steinloge/Großenkneten zerstört. Das Verfahren bezüglich eines Brandanschlages auf einen Streifenwagen auf dem Stoppelmarktsgelände in Vechta wurde allerdings eingestellt. Diesbezüglich gab es nicht genügend Beweise.

Als besonders verwerflich empfand die 3. Große Strafkammer des Landgerichtes unter Vorsitz von Richterin Dr. Melanie Bitter den Brandanschlag auf das Privatfahrzeug einer Polizistin. Dieser Anschlag auf eine Vertreterin des Staates wiege besonders schwer, so Richterin Bitter. Von Anfang an hatte der ältere Angeklagte die Vorwürfe eingeräumt, der jüngere dagegen wollte unschuldig sein. Er sei bei den Taten stets im Auto geblieben, habe niemals selbst gezündelt.

Das Gericht wies diese Unschuldsversion aber zurück. Die Version rangiere auf „Kindergartenniveau“. Man müsse nicht selbst zündeln, um sich als Mittäter oder zumindest als Gehilfe schuldig zu machen, so die Vorsitzende.

Nach Überzeugung des Gerichtes hatte der 22-Jährige das Fluchtauto gefahren, hatte Tipps für die Zerstörung der Fahrzeuge gegeben und mit den Taten geprahlt. Die Polizei hatte das Täterfahrzeug verwanzt. Das hatte viele Erkenntnisse gebracht – auch die Prahlereien des 22-Jährigen.