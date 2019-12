Steinloge /Großenkneten /Wildeshausen Am Himmelfahrtstag, 30. Mai, ist der mobile Blitzeranhänger des Landkreises Oldenburg in Steinloge in Brand gesetzt worden. Jetzt ist die Tat an der Ecke Buchenallee/Wildeshauser Straße im Bereich der ehemaligen Bundesstraße 213 in der Gemeinde Großenkneten aufgeklärt worden. Sie geht auf das Konto eines 22-Jährigen aus Essen sowie eines 37-Jährigen aus Cloppenburg. Das haben die intensiven Ermittlungen einer speziell für eine Brandserie im Cloppenburger Raum eingerichteten Ermittlungsgruppe der Polizei Cloppenburg/Vechta ergeben. Die beiden Männer befinden sich in Untersuchungshaft und gelten neben 30 weiteren Fällen von Brandstiftungen auch als Tatverdächtige für den Fall in Steinloge.

Am 10. Dezember hatte die Polizei die Verhaftung der beiden Männer bekannt gegeben. Nach langwierigen Ermittlungen in Verbindung mit einer Brandserie im Frühjahr/Sommer 2019 im Stadtgebiet von Cloppenburg wurden sie festgenommen. Ihnen werden von der Polizei 30 Brandstiftungen mit einem geschätzten Schaden von einer halben Million Euro zur Last gelegt.

Auch der mobile Blitzeranhänger des Landkreises Oldenburg soll auf ihr Konto gehen. Die Täter nutzten dabei Altreifen und Brandbeschleuniger. Die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn wurde am 30. Mai um 22.55 Uhr durch Bürger alarmiert. Eine Streife der Polizei konnte das Feuer zunächst eindämmen. Die Feuerwehr übernahm die weiteren Löscharbeiten.

Seitdem ist im Landkreis ein geliehener Anhänger im Einsatz. Ob das alte Gerät noch repariert werden kann oder ein neues angeschafft wird, ist derzeit im Gespräch, so der Pressesprecher des Landkreises, Oliver Galeotti. Es laufen Gespräche mit der Versicherung. Bei rund 150 000 Euro würden die Kosten für eine Neuanschaffung des Messgerätes liegen.

Der Brand in Steinloge passt in das Schema der verdächtigen Männer. Mehrere Brandlegungen, Beschädigungen und Diebstähle von Geschwindigkeitsmessanlagen werden ihnen zur Last gelegt. Hinzu kommen Brandstiftungen an Dienstwagen von Behörden, darunter Fahrzeuge des Landkreises Cloppenburg und der Polizei.