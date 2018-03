Stenum /Oldenburg Gegen das Urteil im Berufungsprozess gegen einen ehemaligen Geschäftsführer der Stenumer Klinik hat die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. Der 50-Jährige war am Donnerstag am Landgericht Oldenburg wegen dreifachen gewerbsmäßigen Betruges sowie gewerbsmäßiger Untreue zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. Drei Monate sah das Gericht als vollstreckt an. Die Strafe sollte zur Bewährung ausgesetzt werden. Zudem sollte der Bad Zwischenahner 56 000 Euro zurückzahlen.

Der Staatsanwalt hatte hingegen, wie schon das Amtsgericht Delmenhorst, eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und vier Monaten gefordert plus eine Zahlung von rund 175 000 Euro.

Lesen Sie ferner:

Der Start des Prozesses in Delmenhorst:

1. Termin

2. Termin

Der Berufungsprozess in Oldenburg:

1. Termin

2. Termin

3. Termin

4. Termin

5. Termin