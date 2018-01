Stenum /Oldenburg Im Juni vergangenen Jahres war er zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Doch er legte Berufung ein. Seit diesem Dienstag steht der ehemalige Geschäftsführer der Stenumer Klinik erneut vor Gericht, dieses Mal vor dem Landgericht Oldenburg. Ihm wird besonders schwerer Betrug in drei Fällen, besonders schwere Untreue in drei Fällen sowie Insolvenzverschleppung vorgeworfen.

Im vergangenen Jahr war der Fall in Delmenhorst verhandelt worden. Im April hatte der Bad Zwischenahner zunächst einen Deal mit dem Schöffengericht abgelehnt, das ihm eine niedrige Strafe in Aussicht gestellt hatte, wenn er ein Geständnis ablege.

Dann gestand er doch. Im Juni bot ihm das Gericht den Deal erneut an. Die Strafe konnte nicht zur Bewährung ausgesetzt werden, da der 50-Jährige bereits mehrfach verurteilt worden war, darunter einmal wegen Insolvenzverschleppung.

Große Summen

Die Taten ereigneten sich 2010 und 2011. Der Angeklagte hatte 2017 zugegeben, in drei Fällen einem Pfändungsbeschluss nicht nachgekommen zu sein. 2009 war er wegen gewerbsmäßiger Untreue in 40 Fällen verurteilt worden. Sein Gehalt sollte gepfändet werden. Das stellte er gegenüber der Klinik anders dar, so dass sie drei Gehälter an den gelernten Physiotherapeuten auszahlte. Der Schaden: rund 40 000 Euro. Außerdem gab er zu, ein Darlehen über 20 000 Euro, das er für die Klinik beantragt hatte, selbst verwendet zu haben, und der Klinik unrechtmäßig rund 135 000 Euro in Rechnung gestellt zu haben. Zudem habe er 250 000 Euro, die eine Versicherung an die Klinik zahlte, auf ein Konto seines Anwalts geleitet und die Zahlungsunfähigkeit der Klinik verschwiegen.

Einige Widersprüche

Am Oldenburger Landgericht ging es nun um die Aufarbeitung der Anklagepunkte. Die Schadenssummen von 40 000 und 20 000 Euro seien unstrittig, so der Richter. Ihm ging es um die größeren Summen und die Insolvenzverschleppung. Ein Gutachter sagte aus, der Geschäftsführer müsse von der Insolvenz gewusst haben. Der Verteidiger monierte jedoch, dass der Prüfer nicht alle Zahlungen berücksichtigt habe.

Die 250 000 Euro habe er auf dem Konto gesichert, das er für die Klinik angelegt habe. Die rund 135 000 Euro seien zum einen für Verdienstausfall gezahlt worden, da er unter anderem eine Festanstellung aufgegeben habe, sagte der Angeklagte, der mit neuem Verteidiger kam. Das sei nie vereinbart worden, so ein ehemaliges Vorstands- und späteres Aufsichtsratsmitglied.

Zudem stand im Raum, dass rund 120 000 Euro für zwei Therapiezentren gezahlt werden sollten, die die Klinik dem Angeklagten abkaufen wollte. Auch dafür sei ein Teil des Geldes vorgesehen gewesen, so der Angeklagte. Laut ehemaligem Aufsichtsratsmitglied sei der Kauf vereinbart worden, er wisse aber nicht, ob das Geld gezahlt wurde. Er vermutete, dass seine und die Unterschrift eines mittlerweile verstorbenen Aufsichtsratsmitgliedes auf Rechnungen gefälscht worden seien. Der frühere Buchhalter und spätere Nachfolger des Angeklagten konnte sich, wie das Aufsichtsratsmitglied, nicht an alle Vorgänge erinnern, zudem widersprachen sich die Zeugen teilweise. Auch der als Zeuge geladene Oberstaatsanwalt sowie der Insolvenzverwalter konnten nicht zur Aufklärung beitragen. Am 30. Januar wird weiter verhandelt.