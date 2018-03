Stenum /Oldenburg Ein ehemaliger Geschäftsführer der Stenumer Klinik ist am Donnerstag im Berufungsprozess am Landgericht Oldenburg wegen dreifachen gewerbsmäßigen Betruges sowie gewerbsmäßiger Untreue zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. Drei Monate werden als vollstreckt angesehen, da sich der Prozess lange hinzog. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Zudem muss der 50-Jährige die erlangten 56 000 Euro zurückzahlen sowie 5000 Euro an die Stiftung Opferhilfe leisten.

Weil der Angeklagte mehrfach vorbestraft ist und während der Taten unter Bewährung stand, sei eine Bewährungsstrafe eigentlich schwierig, so der Vorsitzende Richter. Er bescheinigte dem 50-Jährigen aber eine gute Sozialprognose. Zudem habe er angegeben, den Schaden von 40 000 Euro wiedergutmachen zu wollen.

Das Amtsgericht Delmenhorst hatte den 50-Jährigen 2017 wegen besonders schwereren Betruges und besonders schwerer Untreue in je drei Fällen sowie Insolvenzverschleppung zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt.

Der Staatsanwalt forderte am Donnerstag eben diese Strafe plus eine Zahlung von rund 175 000 Euro. Das Landgericht aber änderte das Urteil des Amtsgerichts ab. Das Landgericht sieht es als erwiesen an, dass der ehemalige Geschäftsführer in drei Fällen einem Pfändungsbeschluss nicht nachgekommen ist. 2009 war er wegen gewerbsmäßiger Untreue in 40 Fällen zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Sein Gehalt sollte gepfändet werden. Der Buchhaltung der Klinik erzählte er etwas anderes, so dass sie drei Gehälter auszahlte. Es entstand ein Schaden von knapp 40 000 Euro. Außerdem soll er ein Darlehen über 20 000 Euro, das er für die Klinik beantragt hatte, für eine eigene Firma verwendet haben.

In den anderen Punkten sprach das Gericht den Angeklagten frei. „Wir wollen aber nicht hinterm Berg halten, dass man das auch anders sehen kann“, sagte der Richter. Angeklagt war der 50-Jährige auch, weil er eine Schadenersatzsumme in Höhe von 250 000 Euro, die eine Versicherung der Klinik zahlte, auf das Konto seines Anwaltes geleitet haben soll. Der Angeklagte hatte behauptet, das Geld habe sichern zu wollen, damit die Klinik damit Gehälter der Angestellten zahlt. Diese Aussage sei nicht zu widerlegen. Ebenso würden für die Insolvenzverschleppung stichhaltige Beweise fehlen, so der Richter, sowie für den Vorwurf, der Angeklagte habe der Klinik unrechtmäßig 135 000 Euro in Rechnung gestellt. Die am Donnerstag geladenen ehemaligen medizinischen Leiter sowie ein früheres Aufsichtsratsmitglied konnten nichts Erhellendes beitragen. „Im Ergebnis können wir das nicht vollständig aufklären“, so der Richter. Es gelte „in dubio pro reo“ (im Zweifel für den Angeklagten).

