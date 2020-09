Polizei Ganderkesee Sucht Zeugen: Illegale Entsorgung von Obst in Stenum

Stenum In Ganderkesee wurden erneut illegal Abfälle entsorgt. Wie die Polizei mitteilt, luden Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 6.15 Uhr, im Holler Weg in Stenum größere Mengen Obst und Gemüse unerlaubterweise ab. Dabei handelte es sich um Gemüseabfälle in Kartons und einem Plastiksack sowie mehr als 20 Wassermelonen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Holler Weg beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei in Ganderkesee unter Telefon 04222/94 69 50 zu kontaktieren.