23-Jähriger wird schwer verletzt

Streekermoor Ein 23-jähriger Autofahrer aus Hatten ist am Dienstag, 4. August, gegen 17.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Mühlenweg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, nahm ein 21-jähriger Mann aus Hude, der mit seinem landwirtschaftlichen Gespann von einem Acker auf den Mühlenweg fuhr, dem Autofahrer die Vorfahrt. Durch die Kollision wurde der Pkw seitlich aufgerissen und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungsteam brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen werden auf 5000 Euro geschätzt.