Streekermoor Der Rauchmelder eines Wohnhauses in Streekermoor hat am Mittwochabend der Feuerwehr Sandkrug einen Einsatz beschert. Um 20.20 Uhr rief die Großleitstelle Oldenburg die Kameraden in den Grenzweg. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte eine ältere Bewohnerin (95) in dem Haus an. Der piepende Rauchmelder war bereits vor dem Haus gut zu hören. Die 95-Jährige berichtete, dass der Rauchmelder schon seit längerer Zeit ununterbrochen aktiv sei.

Die Kameraden kontrollierten daraufhin das Haus. „Rauch oder Feuer wurden zum Glück nicht festgestellt“, so Pressewart Timo Nirwing. Die Bewohnerin hatte in ihrer Notlage, auch den Hausnotrufknopf der Malteser betätigt. Einer der Mitarbeiter machte sich daraufhin ebenfalls auf den Weg nach Streekermoor. Die Feuerwehr montierte schließlich den Rauchmelder von der Decke und riet dazu, die Batterien auszutauschen.

„Wir möchten betonen, dass die Frau völlig richtig gehandelt hat“, sagt Nirwing. Die Kameraden der Sandkruger Feuerwehr hätten hier sehr gerne geholfen. Nach rund einer halben Stunde konnten die 27 Einsatzkräfte, die mit drei Fahrzeugen ausgerückt waren, die Einsatzstelle wieder verlassen.