Streekermoor Ein Unfall mit Sachschaden ereignete sich am Montagmorgen auf der Hatter Landstraße in Streekermoor. Ein 41-jähriger Mann aus der Gemeinde Wardenburg hatte mit seinem VW Golf den Grenzweg befahren und wollte diesen an der Hatter Landstraße überqueren. Dabei hatte er er den VW Caddy eines 48-jährigen Mannes aus Hatten übersehen, der die Hatter Landstraße in Richtung Oldenburg befuhr. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zur Kollision, durch die der Golf nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden konnte noch nicht angegeben werden.