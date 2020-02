Streekermoor Die Baustelle des neuen Feuerwehrstandortes am Mühlenweg in Streekermoor hat in den vergangenen Tagen ungebetenen Besuch erhalten. Wie die Polizei berichtet, entwendeten Unbekannte eine Vielzahl von Gerüstteilen, die für den Aufbau des oberen Gerüstes benötigt wurden.

Der Einbruch auf der durch Zäune abgesicherten Baustelle am Mühlenweg muss laut Polizei zwischen Mittwoch, 29. Januar, 17 Uhr und Donnerstag, 6. Februar, 8 Uhr erfolgt sein. Verzögerungen in der Fertigstellung des Gebäudes sollen durch den Diebstahl allerdings nicht entstehen, erfuhr die NWZ auf Nachfrage. Das Gerüst werde derzeit sowieso zurückgebaut. Gestohlen worden seien nur die bereits abgebauten Elemente, so Bürgermeister Christian Pundt. Nach seinen Angaben liegen die einzelnen Gewerke weiter in dem vor etwa einem halben Jahr aktualisierten Zeitplan. Die Fertigstellung ist seitdem auf den 1. April 2021 terminiert. Der Einzug der Feuerwehr soll in den Wochen danach erfolgen.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen auf dem Gerüst beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04431 941-115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.