Einbrecher unterwegs

Südmoslesfehn Ein Unbekannter hat sich am Samstag, 2. November, zwischen 17.30 Uhr und 20.50 Uhr nach Einwerfen einer Fensterscheibe Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße Am Querkanal in der Gemeinde Wardenburg verschafft. Der Täter durchsuchte laut Polizei mehrere Räume und entwendete Münzgeld und Besteck. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro beziffert.

Bereits am Freitag gegen 16.50 Uhr war es, ebenfalls in Südmoslesfehn, im Siedlerweg zu einem versuchten Einbruch gekommen. Ein männlicher Täter warf mit einem Stein die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses ein. Als ein Nachbar auf den Lärm aufmerksam wurde, entfernte sich eine dunkelgekleidete Person mit einem silberfarbenen Klappfahrrad in Richtung Diedrich-Dannemann-Straße. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431 9410 entgegen.