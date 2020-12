Tückische Glätte überrascht Autofahrer: Mehrere Unfälle bei Glatteis auf den Straßen im Landkreis Oldenburg

Mehrere Glatteisunfälle musste die Polizei im Landkreis am Samstagmorgen aufnehmen. So auch auf der Uhlhorner Straße zwischen Brettorf und der Einmündung zur Bundesstraße 213. Dort kam eine 31-jährige Frau mit ihrem Wagen von der Straße ab und landete im Graben. Im Fahrzeug befand sich auch ein Kleinkind. Beide wurden zur weiteren Versorgung mit Rettungswagen nach Oldenburg ins Krankenhaus gebracht. Das Tückische an diesem Morgen war, dass das Thermometer keine Minusgrade anzeigte. Mit Sonnenaufgang gefroren dann aber verschiedene Straßenabschnitte. Niemand rechnete mit vereisten Straßen.

