Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Tungeln Leicht verletzt wurde am am Dienstag gegen 6.50 Uhr eine 28-Jährige aus Oldenburg, die in Tungeln mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Oldenburger Straße befahren wollte. Ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, überquerte die Frau die Fahrbahn im Bereich der Hunte-Überführung. Ein 37-Jähriger aus der Gemeinde Wardenburg, der mit seinem Pkw die Oldenburger Straße in Richtung Oldenburg befuhr, versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine leichte Berührung mit dem Fahrrad nicht verhindern.

Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht. Die Sachschäden waren laut Polizei gering.