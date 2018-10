Tungeln Zwei Personen sind am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Hundsmühler Straße leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Eine 46-jährige Wardenburgerin befuhr mit ihrem Ford die Hundsmühler Landstraße in Richtung Oldenburg und wollte nach links in die Straße „Neuer Hort“ abbiegen. Ein 29-jähriger Oldenburger Autofahrer erkannte dies zu spät als er gerade überholen wollte. Der Mann und seine Beifahrerin wurden ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.