Verkehrsunfall in Tungeln: Radfahrer prallt gegen geöffnete Autotür

Tungeln Leicht verletzt wurde am Donnerstag ein Fahrradfahrer auf der Oldenburger Straße in Tungeln. Gegen 17.30 Uhr parkte ein 45-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Pkw auf dem Geh- und Radweg der Oldenburger Straße in Höhe der Hundsmühler Landstraße. Als ein 18-jähriger Fahrradfahrer aus Oldenburg, der den dortigen Radweg befuhr, den geparkten Pkw passierte, öffnete der 45-Jährige aus Unachtsamkeit die Fahrzeugtür. Der Radfahrer prallte gegen die Tür und stürzte. Er verletzte sich leicht.

Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit nicht bekannt. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Straf-, und aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung, auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

