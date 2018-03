Tweelbäke Insgesamt fünf Fahrzeuge waren an einem Verkehrsunfall beteiligt, der sich am Donnerstag, gegen 11.40 Uhr in Tweelbäke, im Bereich der Gemeinde Hatten, auf der Autobahn 28 zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Hatten ereignet hat.

Wie die Polizeiinspektion am Freitag berichtete, bemerkte ein 66-jähriger Mann aus dem Landkreis Wesermarsch das verkehrsbedingte Abbremsen eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs zu spät. Er fuhr auf das Auto des 41-jährigen Polen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden im weiteren Verlauf noch insgesamt drei weitere Fahrzeuge zusammengeschoben, so die Polizeisprecherin. Eine 21-Jährige aus Ganderkesee sowie eine 43-Jährige aus Lemwerder wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Drei der insgesamt fünf Unfallfahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zudem liefen Betriebsstoffe aus, hieß es weiter.

Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Säuberung der Fahrbahn wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Bremen einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Es bildete sich zeitweise ein langer Stau.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 37 000 Euro.