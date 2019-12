Auto fängt bei Arbeiten Feuer

Uhlhorn Bei Schweißarbeiten ist am Dienstag, 16.50 Uhr, ein Auto in einer Werkstatt an der Bundesstraße 213 in Uhlhorn in Brand geraten. Ein 35-jähriger Mann hatte die Arbeiten vorgenommen. Der Innenraum des Fahrzeugs entzündete sich, und es entwickelte sich der Brand. Der Pkw konnte durch den 35-Jährigen sowie eine weitere Person noch aus der Werkstatt geschoben werden. Der Ford brannte jedoch vollständig aus, der Sachschaden wurde auf 2500 Euro geschätzt. Der Delmenhorster wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Beobachtung gebracht.

Die drei Freiwilligen Feuerwehren Brettorf, Dötlingen und Neerstedt waren mit zehn Fahrzeugen und 66 Kräften ausgerückt, berichtet Gemeindefeuerwehrpressewart Jannis Wilgen, wobei sie teilweise schon auf der Anfahrt umdrehten. Neben der Betreuung der beiden Männer wurde ein Trupp unter Atemschutz in die verrauchte Werkstatt geschickt. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Bereich auf eine mögliche Brandausbreitung überprüft, was sich nicht bestätigte. Die Werkstatt wurde dann belüftet. Nach einer halben Stunde war der Einsatz vorbei.