Uhlhorn /Dötlingen Leichte Verletzungen hat sich ein 38-jähriger Mann aus der Gemeinde Ganderkesee bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, gegen 17 Uhr, in Uhlhorn zugezogen. Er war mit seinem Pedelec – aus Richtung B 213 kommend – auf der Straße Ton Wendbüdel unterwegs. Da er durch einen entgegenkommenden Pkw aufgrund Fernlichts stark geblendet wurde, stieg er von seinem Pedelec ab und wartete den Pkw ab. Als das Auto den 38-Jährigen passierte, stieß dieser gegen das Rad und fuhr dem 38-Jährigen über den Fuß. Der Autofahrer setzte seine Fahrt einfach fort. Durch den Pedelec-Fahrer konnte das Kennzeichen des Verursachers abgelesen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden liegt bei 200 Euro.