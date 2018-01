Emden

Jahresbilanz Des Autobauers Weiteres Modell für VW in Emden schon 2019?

Die Produktion im ostfriesischen Werk soll 2018 gesteigert werden. 2017 hatte es viel Kurzarbeit gegeben. Für Lichtblicke sorgte indes der VW Arteon, der seit der zweiten Jahreshälfte in Emden vom Band rollt. Und auch in den kommenden Jahren soll in den Standort kräftig investiert werden.