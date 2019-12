Noch mal glimpflich abgelaufen ist ein Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf der Hatter Straße nahe des Golfclubs Dingstede ereignet hat. Der 28-jähriger Fahrer eines Lkw samt Anhänger hatte die Hatter Straße Richtung Dingstede befahren, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Aufgrund des aufgeweichten Grünstreifens rutschte der Sattelzug in den wasserführenden Graben. Der auf dem Anhänger geladene Sand zerstreute sich auf das angrenzende Feld. Auf Nachfrage gab der nur leicht verletzte Fahrer an, ein entgegenkommender Bus sei auf seiner Fahrbahnseite gefahren, so dass er auf den Nebenstreifen hatte ausweichen wollen. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei bis zum Abend noch keine Angaben machen. Ein Bergungsunternehmen musste das verunfallte Fahrzeug mit einem Kran bergen.BILD: