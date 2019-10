Weil sie auf eine falsche Ampel geschaut hat, hat eine 18-jährige Autofahrerin am Donnerstagmorgen einen schweren Unfall in Wildeshausen verursacht. Die Wildeshauserin befuhr laut Mitteilung der Polizei gegen 7 Uhr mit ihrem Auto die Glaner Straße stadtauswärts und musste an der Kreuzung zum Nordring aufgrund der rot zeigenden Ampel warten.

Unerwartet fuhr die Fahranfängerin mit ihrem Pkw plötzlich in den Kreuzungsbereich und stieß dort mit dem Auto einer bevorrechtigten 52-Jährigen aus Wildeshausen zusammen. Wie die Polizei berichtet, hatte sich die 18-Jährige laut eigenen Angaben versehentlich an einer grün zeigenden Ampel für Fußgänger orientiert und ist dann losgefahren.

Es saßen zwei weitere Personen im Wagen der Unfallverursacherin. Alle drei blieben bei dem Unfall unverletzt. Die 52-Jährige dagegen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei sperrte für die Unfallaufnahme in Richtung Nordring ab. Es bildeten sich lange Rückstaus bis in die Stadtmitte. BILD: