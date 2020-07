Nächtlicher Unfall Bei Ganderkesee: Ausweichmanöver endet mit hohem Sachschaden

Ganderkesee In den Gegenverkehr geraten, einen Unfall verursacht – und dann unerkannt das Weite gesucht: So passierte es am frühen Sonnabendmorgen auf der Oldenburger Straße zwischen Ganderkesee und Delmenhorst. Jetzt sucht die Polizei nach dem flüchtigen Fahrer oder der Fahrerin.

Geschädigt wurde ein 52-jähriger Bremer, der mit seinem Pkw am Sonnabend gegen 3.45 Uhr die Oldenburger Straße in Richtung Delmenhorst befuhr. In der Kurve in Höhe der Einmündung des Fahrener Weges kam ihm ein Pkw auf seiner Fahrbahn entgegen, so dass der Bremer zum Ausweichen gezwungen war, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 52-Jährige kam dabei mit seinem grünen Mercedes-Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf einen Erdwall. An seinem Fahrzeug entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro.

Beim entgegenkommenden Fahrzeug, das nach dem Unfall weiterfuhr, könnte es sich nach Angaben des Geschädigten um einen weißen Mercedes CLS gehandelt haben. Nun wird nach Zeugen gesucht, die Hinweise geben oder Beobachtungen melden. Zuständig ist die Polizei in Wildeshausen, Telefon 04431/94 11 15.