Unfall Mit Zwei Verletzten: Wieder hoher Schrottwert auf Havekoster Kreuzung

Erneut hat’s gekracht auf der Havekoster Kreuzung in der Gemeinde Ganderkesee: Zum wiederholten Mal in diesem Jahr ereignete sich dort am Freitag gegen 13 Uhr ein Unfall mit hohem Schrottwert und diesmal zwei Verletzten. Ein 32-jähriger aus Ladbergen, der mit seinem Transporter von der Harpstedter Straße aus die B 213 in Richtung Ganderkesee überqueren wollte, missachtete die Vorfahrt eines Pkw aus der Gemeinde Dötlingen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 69-jährige Pkw-Fahrer leichte und seine 54-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Beide wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 16 000 Euro. Auf der Bundesstraße kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.