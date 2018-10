Urneburg Eine illegale Entsorgung von Abfällen hat die Polizei Ganderkesee gemeldet. Auf dem Fahrener Weg in Urneburg wurden in einem Kurvenbereich, rund 500 Meter von der Oldenburger Straße entfernt, diverse Möbelstücke, Klappstühle, Kleidung und blaue Müllsäcke mit Inhalt abgelegt. Eine Zeugin konnte erste Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben, den sie am vergangenen Wochenende beim Abladen beobachten konnte. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen dennoch unter Telefon 04431/94 11 15 entgegen.