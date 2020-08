Mehrfacher Diebstahl In Ganderkesee: Drei Transporter aufgebrochen

Urneburg Ein Firmengelände an der Straße „Zur Straßenmeisterei“ in Urneburg wurde am Wochenende Ziel von Einbrechern. Wie die Polizei mitteilt, gelangten Unbekannte zwischen Samstag, 2.20 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, durch Zertrennen eines Zauns auf das Gelände und brachen dort drei Firmentransporter auf. Aus diesen entwendeten sie Werkzeuge und flüchteten anschließend. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04431/94 11 15 bei der Wildeshauser Polizei zu melden.