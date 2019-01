Aufgefallen durch Überholmanöver

Vossberg Die Missachtung des Überholverbots hat am Montag, 18 Uhr, Folgen für einen 43-jährigen Friesoyther gehabt. Er befuhr mit seinem Pkw mit Anhänger die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Im Bereich der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord scherte er zum Überholen aus und beging dadurch eine Ordnungswidrigkeit. Die Autobahnpolizei Ahlhorn stoppte ihn auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen. Dabei stellt sie fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE war und den Anhänger gar nicht hätte ziehen dürfen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.