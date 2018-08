Täter zweimal gescheitert

Voßberg Zweimal gescheitert sind unbekannte Täter in Voßberg bei dem Versuch, an das Eigentum anderer Menschen zu kommen. In der Zeit von Dienstag, 21 Uhr, bis Mittwoch, 21 Uhr, versuchten sie zunächst einen VW Sharan aufzubrechen. Der Pkw war auf einem Grundstück an der Straße „Zum Hubertus“ abgestellt. Sie scheiterten dabei und begaben sich nach Polizeiangaben anschließend zum Wohnhaus. Hier wurde versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Auch dieses Vorhaben klappte nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 entgegen.