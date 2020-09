65 Einbrüche: Mann vor Gericht

Wardenburg Die Staatsanwaltschaft hat gegen einen 46-Jährigen Anklage wegen besonders schweren Diebstahls in 65 Fällen beim Landgericht in Oldenburg erhoben. Dem Mann wird vorgeworfen, von März 2017 bis April 2020 in Schulen, Kindergärten und Praxisräume eingebrochen zu sein und dort Gegenstände und Bargeld im Gesamtwert von rund 80 000 Euro entwendet zu haben.

Er geriet in den Fokus der Ermittlungen, nachdem an einem Tatort in Wardenburg-Achternmeer ein von ihm angemietetes und an ungewöhnlichem Ort geparktes Fahrzeug gesichtet worden war. Im Rahmen späterer Durchsuchungen in den von dem Angeschuldigten genutzten Räumlichkeiten konnten Teile der Beute und weitere Beweismittel gesichert werden, die den Verdacht erhärteten.