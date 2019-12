81-jähriger Fahrer übersieht Fußgänger

Wardenburg Angefahren wurde am Dienstag gegen 11.10 Uhr eine Fußgängerin an der Ecke Friedrichstraße/Oldenburger Straße in Wardenburg. Ein 81-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Wardenburg hatte von der Friedrichstraße nach rechts in die Oldenburger Straße abbiegen wollen und dabei zwei Fußgänger übersehen, die den Einmündungsbereich auf dem Gehweg überquerten.

Es kam zur Kollision mit einem der Fußgänger. Hierbei handelte es sich um eine 54-jährige Oldenburgerin, die leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Sachschäden waren laut Polizeibericht gering.