Alarm schlägt Diebe in die Flucht

Wardenburg Durch Aufkneifen eines Zaunes gelangten unbekannte Täter am Samstag gegen 1.30 Uhr auf ein Firmengelände in der Keilstraße. Beim Versuch, ein Fenster eines Gebäudes auf dem Firmengelände aufzuhebeln, lösten die Einbrecher einen Alarm aus, woraufhin sie den Tatort ohne Diebesgut verließen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/941115 zu melden.