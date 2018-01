Alkohol und Drogen am Steuer

Wardenburg Je eine Fahrt unter Alkohol- und unter Drogeneinfluss konnte die Polizei am Wochenende in Wardenburg stoppen. Am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr wurde der Polizei ein verdächtiger Pkw in der Ortsdurchfahrt Wardenburg gemeldet. Bei der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der 39-jährige Fahrer aus Großenkneten alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme vorgenommen und der Führerschein sichergestellt.

Unter Drogeneinfluss stand ein 19 Jahre alter Autofahrer aus Wardenburg, den die Polizei am Samstag gegen 21.30 Uhr auf der Oldenburger Straße anhielt. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme.