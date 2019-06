Wardenburg Ein Lkw-Anhänger ist am Freitagabend an der Autobahnraststätte Huntetal West in Brand geraten. Der Fahrer hatte seinen Laster für eine Pause vor der Raststätte abgestellt. Von dort aus dem Gebäude hatte er dann Rauch aus dem Anhänger aufsteigen sehen. Umgehend wurde die Feuerwehr alarmiert, der Fahrer kuppelte den Anhänger ab und fuhr den Lkw vor, damit die Flammen nicht auf die Zugmaschine übergreifen konnten.

Da der Brand zuerst auf der entgegengesetzten Seite gemeldet wurde, konnte das erste Fahrzeug der Feuerwehr Sandkrug nicht mehr drehen, für die Wardenburger Fahrzeuge wurde aber rechtzeitig über Funk die korrekte Lage durchgegeben.

Beim Eintreffen stand der Anhänger mit Küchenmöbel-Teilen in Vollbrand. Schnell konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, sodass die Kameraden aus Sandkrug nicht mehr tätig werden mussten. Gegen 20.15 Uhr konnte die Einsatzstelle wieder verlassen werden. Im Einsatz waren 19 Kameraden der Ortswehr Wardenburg und 13 Kameraden aus Sandkrug.