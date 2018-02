Betrunken noch auf der Felge gefahren

Wardenburg Einem Zeugen in Wardenburg auf dem Schulweg ist am Freitag, 23. Februar, um 23.30 Uhr ein beschädigter blauer Ford Focus aufgefallen, von dem sich eine Person entfernte. Er informierte die Polizei, und es stellte sich heraus, dass es sich vermutlich um den Fahrzeugführer handelte. Bei dem 55-jährigen aus Wardenburg wurde ein Alkoholwert von 1,35 Promille festgestellt. Der Pkw ist in der Front und rechtsseitig beschädigt und wurde offensichtlich über eine längere Strecke noch mit defektem Vorderrad bzw. auf der Felge gefahren, auch in der Gemeinde Großenkneten/Ortsteil Hengstlage auf der Oldenburger Straße. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Wildeshausen, Telefon 04431/941115.