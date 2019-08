Wardenburg Zu einem Carportbrand im Ortsteil Achternmeer ist die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag gegen 1.30 Uhr ausgerückt. Als die Einsatzkräfte am Brandort in der Straße Am Ring ankamen, stand der Carport in Vollbrand.

Das Gebäude brannte laut Polizei vollständig nieder. Auch zwei Autos wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand Die Brandursache ist noch ungeklärt.