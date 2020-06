Diebstahl In Wardenburg: Unbekannte stehlen Werkzeuge und Autoradio

Wardenburg Unbekannte Täter haben am Wochenende Werkzeuge und ein Autoradio aus einem Kleintransporter an der Weserstraße in Wardenburg entwendet. In der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 9.30 Uhr, verschafften sie sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum geparkten Transporter. Nichts deutete auf ein gewaltsames Eindringen hin.

Im Fahrzeug wurde das Radio demontiert und entwendet. Zudem nahmen die Täter diverse Elektrowerkzeuge mit. Den entstandene Schaden konnte die Polizei am Dienstag noch nicht benennen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/941-0 zu melden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen