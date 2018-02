Polizei holt Jugendliche vom Eis

Wardenburg /Dötlingen Dank der Aufmerksamkeit zweier Frauen ist es am Dienstag gegen 17.30 Uhr in Wardenburg auf dem Tillysee und in Dötlingen-Altona auf dem Annasee nicht zu Schlimmerem gekommen. Die Frauen hatten jeweils Jugendliche beobachtet, die sich auf den nur bedingt tragfähigen Eisflächen aufhielten und informierten die Polizei. Die Jugendlichen wurden von den Polizisten wohlbehalten vom Eis geholt.

Anschließend sprachen die Polizisten mit den Jugendlichen über die Gefahr des Betretens nicht freigegebener Eisflächen. Trotz der anhaltenden Temperaturen sind viele Eisflächen noch zu dünn, warnt die Polizei. Auch wenn Seen oder andere Gewässer zugefroren erscheinen, kann man nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass diese auch ausreichend tragfähig sind