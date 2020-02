Einbrecher zweimal unterwegs

Wardenburg Einen versuchten und einen vollzogenen Einbruch meldet die Polizei für den Ort Wardenburg. Am Donnerstag versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 9 bis 19 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Theodor-Storm-Straße einzubrechen. Sie warfen eine Terrassentür mit einem Stein ein, gelangten allerdings nicht ins Innere des Wohnhauses, da die Terrassentür verschlossen war. Sie ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.

In einen Bio-Lebensmittelmarkt an der Oldenburger Straße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, 19.30 Uhr, bis Donnerstag, 7.25 Uhr, ein. Nach Aufhebeln der Hintereingangstür entwendeten sie aus dem Büro Geldbeutel, die allerdings ohne Inhalt waren. Der Sachschaden wurde auf insgesamt 120 Euro geschätzt.

Für beide Taten werden Zeugen gesucht, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können. Diese melden sich bei der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/941-0.