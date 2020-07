Einbruch in Reitsportgeschäft

Wardenburg - In der Zeit von Samstag, 11. Juli, 13 Uhr, bis Sonntag, 12. Juli, 6 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Reitsportgeschäftes an der Emsstraße in Wardenburg auf und verschafften sich somit Zutritt zu den dortigen Räumlichkeiten. Die Einbrecher entwendeten in dem Geschäft Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden wird nach Angabe der Polizei auf 50 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31/941-115 in Verbindung zu setzen.