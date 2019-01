In Schlangenlinien auf Bundesstraße

Wardenburg /Emstek Weil er durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am Sonntag gegen 14.15 Uhr einen 40-jährigen Autofahrer aus Wardenburg auf der B 213 im Bereich der Gemeinde Emstek.

Der 40-Jährige hatte die Bundesstraße in Richtung Cloppenburg in Schlangenlinien befahren und war dabei mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Die Beamten befanden sich mit einem zivilen Streifenwagen hinter dem Wagen und hielten den Mann auf einem Parkplatz in Hoheging an.

Erst nach mehreren Versuchen gelang es dem Mann, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Das Ergebnis zeigte dann auch einen Wert von fast 2,8 Promille. Gegen den Wardenburger wurde ein Strafverfahren eingeleitet; ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.