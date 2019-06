Ein Mitarbeiter der Lehrschwimmhalle an der Grundschule Wardenburg hatte am Sonntagmorgen entdeckt, dass der komplette Kellerbereich der Schwimmhalle etwa 60 cm hoch voll Wasser stand. Gegen 8.30 Uhr rückte die Feuerwehr Wardenburg an. Die genaue Ursache des Wasseraustritts ist noch unklar, es handelte sich um Leitungswasser, nicht um bereits gechlortes Wasser für das Hallenbad. Anhand von Meldungen in der Hallenbadtechnik steht fest, dass bereits seit 20 Uhr am Samstagabend Wasser ausgetreten ist.

Mit insgesamt vier Tauchpumpen, einer Schmutzwasserpumpe und der eingebauten Pumpe des Löschfahrzeuges waren zehn Feuerwehrleute über drei Stunden lang beschäftigt, den Keller wieder leerzupumpen. Gegen 12 Uhr konnte die Einsatzstelle dem Bauhof und dem Hausmeister wieder übergeben werden und die Feuerwehr abrücken.