Junge übersieht Mofafahrer

Wardenburg /Garrel In einen Verkehrsunfall verwickelt war im Garreler Ortsteil Beverbruch (Landreis Cloppenburg) am Donnerstag ein 15-jähriger Mofafahrer aus der Gemeinde Wardenburg. Ausgangslage des Unfalls war ein neunjähriger Fahrradfahrer aus dem Bereich Garrel, der vom Hirschweg kommend einen Feldweg in Richtung Großenknetener Straße befuhr.

Im Einmündungsbereich Großenknetener Straße/Feldweg beabsichtigte der Junge nach links auf einen Radweg der Großenknetener Straße einzubiegen. Hierbei übersah er das Mofa des 15 Jahre alten Wardenburgers, der erlaubterweise den Radweg in Richtung Autobahn befuhr. Der Fahrradfahrer verletzte sich schwer; der Mofa-Fahrer blieb unverletzt.