Wardenburg Die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei Wardenburg sind am Dienstag gegen 15 Uhr in das Wardenburger Gewerbegebiet Süd-Ost wegen eines Gaslecks gerufen worden. Das Leck ist beim Verladen eines Flüssiggasbehälters auf einen Container bei einer schrottverwertenden Firma entstanden, berichtet Ortsbrandmeister Stefan Buschmann. Dabei hat sich eine Armatur gelöst. Der Behälter wurde von unbekannten Tätern an der Straße vor der Firma abgestellt – diese nahm an, das Gefäß könne verwertet werden. Demnach wird es eine Strafanzeige gegen Unbekannt geben, so Peter Tangermann von der Polizei. Das Leck wurde durch die Feuerwehr mit einer Masse abgedichtet. Verletzt wurde niemand.

Das gesamte Gewerbegebiet hatte zuvor nach Gas gerochen. Zunächst mussten Feuerwehr und Polizei ermitteln, woher der Geruch stammt. Die Feuerwehr war mit fünf Wagen und 25 Einsatzkräften ausgerückt.