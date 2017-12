Wardenburg Großeinsatz der Feuerwehren am Plaggenesch in Wardenburg. Gegen 21.35 Uhr wurde ein Brand in einem noch unbewohnten Neubau gemeldet. Die Ortswehren Wardenburg, Littel, Achternmeer und Eversten rückten aus. Derweil hatte ein Anlieger schon eine Scheibe des Hauses eingeschlagen und den Brand mit Sand gelöscht. Dabei erlitt er offenkundig eine Rauchvergiftung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr erledigte letzte Löscharbeiten, wie Einsatzleiter Stefan Buschmann berichtete.

Zur Brandursache wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern. Die Ermittlungen dauern an.