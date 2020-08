Motorradfahrer schwer verletzt

Wardenburg Schwer verletzt wurde ein 18-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Cloppenburg bei einem Verkehrsunfall in der Garreler Straße in Wardenburg am Dienstag, 18. August. Um 13.25 Uhr war eine 24-Jährige aus dem Landkreis Cloppenburg mit ihrem VW Bus auf der Straße Münsterscher Damm unterwegs und überquerte diese an der Kreuzung Garreler Straße. Dabei übersah sie den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 18-jährigen Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Motorradfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 4000 Euro geschätzt.