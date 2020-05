Mutmaßliche Entführung In Wardenburg: Unbekannte Täter zerren Mädchen in Auto

Wardenburg Nach Zeugen für eine „mutmaßliche Entführung“ am Mittwoch in Wardenburg sucht die Polizei. Gegen 7.30 Uhr ist ein „jugendliches Mädchen“ in einen schwarzen Mercedes gezerrt worden. Sie hatte zu Fuß die Oldenburger Straße in Richtung Huntestraße passiert, als das Auto neben ihr anhielt und sie plötzlich hinein gezerrt wurde. Nach einiger Zeit konnte das Mädchen im Bereich Moorbäksweg das Auto verlassen und zurück nach Wardenburg gelangen.

„Hintergründe und Umstände der Tat sind noch völlig unklar“, so die Polizei. Sie sucht dringend nach Zeugen, die Angaben machen können, vor allem zum schwarzen Mercedes CLS, vermutlich Baujahr 2020, mit LED-Scheinwerfern, Kennzeichen aus München „M“ und Zahlenfragment „05“. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04431/941115 entgegen.

