Notfall: Junge Austernfischer aus Schacht gerettet

Wardenburg Eine ganz besondere Rettungsaktion ist der Feuerwehr am Dienstagabend gelungen: Sie holte zwei junge Austernfischer aus einem Abwasserschacht.

Eine Radfahrerin hatte am späten Dienstagabend vor der IGS Am Everkamp zwei Austernfischer bemerkt, die laut zwitschernd um einen Abwasserschacht hüpften. Bei näherem Hinhören konnte sie das Gezwitscher von Jungvögeln aus dem Abwasserschacht vernehmen. Die Frau rief daraufhin bei der Feuerwehr an, und erkundigte sich, ob die Kameraden den Vögeln helfen könnten.

Zwei Feuerwehrleute machten sich mit dem Rüstwagen auf den Weg, um die Tiere zu retten. Sie öffneten den Schachtdeckel und konnten sofort einen Jungvogel retten. Auch ein zweiter Vogel krabbelte nach einer kurzen Wartezeit aus den Rohren hervor und wurde aus dem Schacht gehoben. Die Vogeleltern nahmen beide Jungvögel wieder auf.

